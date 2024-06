Wielki sukces Polaka w Roland Garros, a teraz takie wieści. Co za awans

Polscy kibice w ostatnich latach mają bardzo dobre wspomnienia z każdym poszczególnym turniejem Roland Garros. Wystarczy powiedzieć, że w turniejach seniorów i seniorek ostatni raz w finale reprezentanta lub reprezentantki naszego kraju nie było w... 2019 roku. Od tego momentu rozpoczęła się absolutna dominacja Igi Świątek , choć nie zawsze kończyło się to tytułem. Pierwszy raz Paryż o mocy raszynianki przekonał się w 2020 roku, gdy Polka wygrała tę imprezę, sprawiając sensację.

Rok później nasza zawodniczka nie dotarła do finału turnieju singlistek, ale tym razem zagrała w finale deblistek wspólnie z Bethanie Mattek-Sands, ale polsko-amerykańska para musiała uznać wyższość duetu Barbora Krejcikova - Katerina Siniakova. Tamto spotkanie było... ostatnią porażką Igi Świątek na kortach w Paryżu, co musi robić ogromne wrażenie. Polka pisze wspaniałą historię i goni największe legendy. Raszynianka ma już na swoim koncie cztery tytuły zdobyte na tych kortach i nic nie wskazuje na to, aby miała się zatrzymać.