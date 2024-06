Iga Świątek z honorowym obywatelstwem Paryża? Jest reakcja. A to nie wszystko

"Musiałam wyjść z pokoju. Córka mi świadkiem"

- To już któryś z kolei nasz finał Wielkiego Szlema. Mieszkamy w Paryżu, przychodzimy tu za każdym razem . Mamy mnóstwo szczęścia, że mamy tak wspaniałą zawodniczkę. Tym bardziej jest nam przyjemnie przychodzić, gry gra nasza rodaczka - szeroko uśmiechała się pani Joanna.

- O nie, to nie u mnie! Każde zwycięstwo przeżywamy mniej więcej tak samo i na każdy mecz jesteśmy zdenerwowane, obgryzamy paznokcie. Wszystkie emocje za każdym razem są takie same, jakby to był pierwszy raz - odparła pani Joanna.