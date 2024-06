"Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Mam do was olbrzymi szacunek. Wiem, że gramy dla was, bo to jest rozgrywka, dzięki której zarabiamy pieniądze. Ale czasami będąc pod presją, gdy krzyczycie w trakcie wymiany albo przed returnem, to bardzo trudno być skupionym. Zazwyczaj nie poruszam tego tematu, ponieważ chcę być tenisistką w swojej zonie, być skupiona. Wiecie, to poważna sprawa dla nas (tenisistek - red.). Walczymy całe życie o to, żeby być lepsze i lepsze, dlatego czasami trudno jest to zaakceptować. Gramy na wielkich obiektach, do wygrania jest mnóstwo pieniędzy. Przegrany punkt może wiele zmienić. Dlatego proszę, wspierajcie nas między wymianami, a nie w ich trakcie. Byłoby wspaniale" - mówiła 23-latka po spotkaniu.