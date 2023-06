Świetne wieści dla Igi Świątek! Już depcze po piętach Sabalence

Dzięki świetnej postawie w tegorocznym turnieju Roland Garros, w którym awansowała do finału, Iga Świątek poprawia swoją lokatę w rankingu Race to the WTA Finals. Polka przeskoczy Elinę Rybakinę i będzie już deptać po piętach liderce stawki, czyli Białorusince Arynie Sabalence. Swoją lokatę znacząco poprawi też Karolina Muchova.