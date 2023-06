Ex-mistrzyni US Open krytykuje Świątek i resztę. Tęskni za... Radwańską

Flavia Pennetta tęskni za finezyjnym tenisem Agnieszki Radwańskiej

"To co najbardziej przykuwa uwagę to potencjał fizyczny wszystkich czołowych zawodniczek, są to autentyczne atletki" - przyznała Włoszka. Ale zastrzegła, że brakuje jej w tym wszystkim zawodniczek o innej charakterystyce, bardziej finezyjnej. "Tym niemniej mam wrażenie, że brakuje obecnie różnorodności w żeńskim tenisie. Większość zawodniczek gra w identyczny sposób. Bazują na mocnym uderzaniu piłki"- utyskiwała na czołówkę WTA Tour, której przewodzi obecnie Iga Świątek.