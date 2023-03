20-letnia Marta Kostiuk od lat uchodzi za duży talent. Już w 2018 roku, jako... 15-latka dotarła aż do trzeciej rundy Australian Open, w której przegrała ze swoją rodaczką, Eliną Switoliną. Niespełna rok wcześniej wygrała juniorską odsłonę imprezy w grze pojedynczej, a podczas US Open 2017 była najlepsza w juniorskiej grze podwójnej.

O tym, jak perspektywiczną jest tenisistką polscy kibice mogli przekonać się latem 2021 roku, kiedy w trakcie Rolanda Garrosa jej drogi skrzyżowały się z Igą Świątek. Polka, która we Francji broniła wywalczonego w 2020 roku tytułu spotkała się z Kostiuk w trzeciej rundzie. Pojedynek był bardzo zacięty i choć wynik nie do końca odzwierciedla przebieg gry (nasza reprezentantka wygrała 6:3, 6:4), mecz kosztował naszą gwiazdę sporo sił.

Marta Kostiuk z pierwszym, seniorskim tytułem. I ważnym przekazem

Kostiuk znana jest ze swojego zdecydowanego stanowiska wobec agresji Rosji na Ukrainę. Już niedługo po tym, jak Władimir Putin wydał rozkaz ataku, otwarcie sprzeciwiała się jego zapędom. - "No war" (hasło, głoszone przez niektórych zawodników z Rosji - przyp.red.) dla mnie oznacza, że Ukraina powinna się poddać. Znam Putina i wiem, że on tego nie zrobi, każdy wie, jak bardzo jest szalony - mówiła na początku marca ubiegłego roku. Otwarcie sprzeciwiała się też temu, by tenisiści i tenisistki z Rosji i Białorusi brali udział w międzynarodowej rywalizacji.

Nie podaje Rosjankom i Białorusinkom ręki

Wyraz temu dawała wielokrotnie, między innymi - podczas ubiegłorocznego US Open, gdy mierzyła się z Wiktorią Azarenką. Ukrainka ostrzegała przeciwniczkę, że nie zamierza podawać jej ręki i... słowa dotrzymała. Kiedy pojedynek się zakończył, jedynie symbolicznie stuknęła się z nią rakietą. - Nie zrozumcie mnie źle, to świetna zawodniczka. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, jakim jest człowiekiem - komentowała.

Napięta atmosfera w finale. Marta Kostiuk zignorowała Rosjankę

W niedzielny wieczór 20-latka świętowała zdobycie pierwszego tytułu WTA w seniorskiej karierze. Los chciał, że walczyła o niego w finale z... Rosjanką, Warwarą Graczową. Po nieco ponad 90-minutowym spotkaniu pokonała przeciwniczkę 6:3, 7:5 padając na kort i nie podnosząc się przez kilkadziesiąt sekund.

Kiedy w końcu wstała... zignorowała swoją przeciwniczkę i nawet nie podeszła w jej kierunku, udając się bezpośrednio do sędziego, by podziękować mu za grę. Swój pomeczowy wywiad rozpoczęła również w bardzo wymowny sposób.

- mówiła uśmiechnięta, co spotkało się z żywiołową reakcją widowni. - Będąc w obecnej sytuacji, to coś specjalnego wygrać tytuł. Chcę zadedykować go Ukrainie i tym, którzy walczą i giną - dodała, po czym musiała przerwać, gdyż w jej oczach pojawiły się łzy.

Fakt, że atmosfera podczas finałowego meczu z Graczową była bardzo gęsta dostrzegły media. Odnotowała to między innymi agencja informacyjna AP, podkreślając zdecydowane stanowisko Ukrainki, ESPN, czy ABC News.

Dzięki sukcesowi w Austin Kostiuk przesunie się na najwyższe w karierze, 40. miejsce w rankingu WTA. Jest obecnie drugą, najwyżej notowaną Ukrainka, po Anhelinie Kalininie (29.). Liderką pozostaje niezmiennie Iga Świątek.

