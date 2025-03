Polka w finale pokonała rosyjską gwiazdę. 7:5, 6:4 i puchar w rękach

31 marca 2012 roku Agnieszka Radwańska dokonała czegoś, co wydawało się dla niej niezwykle trudne. Do końca kariery jej bilans spotkań z Marią Szarapową wynosił 2:13 na korzyść Rosjanki. Jej wygrana była wtedy dla wielu niespodzianką.

Agnieszka Radwańska pokonała Szarapową w finale

To spotkanie zakończyło się wielkim triumfem tenisistki z Krakowa. Popełniła ona tylko 10 niewymuszonych błędów, podczas gdy jej rywalka zapisała ich sobie na koncie aż 45. Pomogła tu cierpliwość Radwańskiej, która chętnie grała dłuższe wymiany, co prowokowało Rosjankę do braku ostrożności przy kończeniu ataków. W ostatnim gemie pierwszego seta Szarapowa popełniła aż cztery niewymuszone błędy i tym samym to Polka mogła cieszyć się z przewagi przed drugą partią. W drugim Polka wypracowała sobie przewagę w ostatnich gemach i mogła cieszyć się z tytułu.