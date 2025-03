Rybakina odpadła z Miami, a tu kolejne kontrowersje. Zdjęcie trafiło do sieci

Jelena Rybakina i Stefano Vukov. Kontrowersja goni kontrowersję

W związku z doniesieniami przekazanymi WTA, które doprowadziły do zawieszenia Vukova, trener miał bardzo źle traktować swoją podopieczną, mówić jej, że "gdyby nie on, wciąż zbierałaby ziemniaki" i często odnosić się do niej bez szacunku. To nie było jednak wszystko. Według dyrektorki wykonawczej WTA, Portii Archer, Chorwat miał nachodzić tenisistkę podczas US Open, a później, podczas Australian Open spać z nią w jednym pokoju. Archer twierdziła również, że doszło między nimi do zaburzenia relacji trener - zawodniczka i że połączył ich związek romantyczny. Oficjalnie Vukov nie może trenować Rybakiny. Zdaje się jednak, że zasady sobie, a sztab reprezentującej Kazachstan sportsmenki sobie.