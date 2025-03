13 godzin w trzy dni na korcie. Maja Chwalińska z tytułem WTA. Rekord kariery

Chwalińska przyleciała do Turcji po serii niezbyt udanych turniejów halowych, ale też można się było spodziewać, że zmiana nawierzchni wyjdzie jej na dobre. W Antalyi przeniosła się bowiem na mączkę, na której znakomicie radziła sobie na przełomie listopada i grudnia w Argentynie i Brazylii. Wygrała tam turniej WTA 125 w singlu, a dwa tytułu dołożyła też w deblu. Łącznie przegrała wtedy jedno spotkanie, na otwarcie zmagań w Buenos Aires z Darją Semenistają , a wygrała później 12.

W Turcji zaś tę passę kontynuowała. Dołożyła sześć kolejnych zwycięstw z rzędu, co pozwoliło jej znaleźć się dzisiaj w półfinale gry pojedynczej i finale debla. A miała już za sobą solidne maratony, bo po dwa mecze grała w czwartek (3 godziny i 37 minut) i dwa w piątek (5 godzin i 13 minut). Być może trochę tych sił brakowało w sobotę w półfinałowym boju z Hiszpanką Leyre Romero Gormaz , a na pewno brakowało szczęścia.

Megasaray Hotels Open, czyli turniej WTA 125 w Antalyi. Maja Chwalińska walczyła o finał singla

Zanim 23-letnia reprezentantka Polski zdobyła główną nagrodę po rywalizacji deblistek, przystąpiła do gry o finał singla. Jej rywalką była 22-letnia Hiszpanka Leyra Romero Gormaz , która dotąd nie wygrała jeszcze w singlu challengera WTA. Ich spotkanie trwało ponad 2,5 godziny, było pełne zwrotów akcji. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6:4, choć w dziewiątym gemie, prowadząc 5:3, nie wykorzystała piłki setowej, którą zdobyła znakomitym, ale ryzykownym dropszotem. Hiszpanka starała się często atakować, rozrzucała Polkę, ale też minimalnie się myliła. Mogła jednak wyrównać na 5:5, miała dwa break pointy. I wtedy Chwalińska wygrała cztery akcje z rzędu, uratowała tę partię. A w drugim secie prowadziła 3:2 z przełamaniem, by przegrać cztery gemy z rzędu.

Można było odnieść wrażenie, że Polka ma już spore problemy fizyczne, do tych czterech gemów doszły jeszcze dwa kolejne na początku trzeciego seta. Potrafiła się jednak jeszcze zmobilizować, wykrzesać dodatkową energię. I wygrała trzy gemy z rzędu Już do samego końca spotkanie było nerwowe, w ostatnim gemie Polce zabrakło precyzji. Albo szczęścia. Przy stanie 5:4 i 30-30 zagrała piłkę tuż przy linii, Romero Gormaz do niej nie dobiegła. Sędzia liniowy wykrzyczał aut, główny zszedł ze stołka, sprawdził ślad. I po analizie przyznał punkt Hiszpance, która w następnej akcji, po błędzie Chwalińskiej, zakończyła spotkanie.