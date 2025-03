4:3, później nagły zwrot w meczu Coco Gauff. Półfinalistka US Open za burtą

Turniej WTA 1000 w Miami. Emocje w meczu Gauff - Sakkari

Półfinalistka Roland Garros i US Open (do tego etapu docierała w turniejach rozgrywanych w 2021 roku) nie zamierzała jednak odpuścić zwycięstwa bez walki. Drugiego seta rozpoczęła od szybkiego przełamania Gauff, po chwili przy własnym podaniu podwyższyła prowadzenie do 2:0. Trzecia rakieta świata zabrała się za odrabianie strat, do zera wygrała kolejne dwa gemy i było już 2:2. Greczynka rozkręcała się jednak z akcji na akcję i ponownie przełamała rywalkę, a następnie sama obroniła break pointa (4:2).