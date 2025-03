Rewanż Polki za finał w WTA, piłka setowa. Sędzia weszła na kort. Zmiana decyzji

Maja Chwalińska zdecydowała się na trzy koleje turnieje w Antalyi, choć nie wiadomo, czy we wszystkich zdecyduje się na łączenie rywalizacji w grze pojedynczej i podwójnej. W dwóch pierwszych odpowiedź jest pozytywnie, mimo że w ostatni czwartek, piątek i sobotę spędziła na korcie łącznie aż 13 godzin. Grała po dwa spotkania dziennie dotarła do półfinału singla, w deblu cieszyła się z tytułu. Wspólnie z Anastasią Detiuc pokonały w sobotę parę: Jesika Malečkova/Miriam Škoch 4:6, 6:3, 10-2 .

WTA 125 Antalya. Maja Chwalińska znów zaczęła turniej od rywalizacji w deblu. Z tymi samymi rywalkami, z którymi grała trzy dni temu w finale

Dla Chwalińskiej było to przetarcie przed spotkaniem singlowym, a losowanie miała wyjątkowo trudne. W środę jej pierwszą rywalką będzie bowiem 23-letnia Rosjanka Kamilla Rachimowa, która po nieudanych zmaganiach w Indian Wells (przegrała z Caroline Dolehide) i Miami (uległa Annie Blinkowej), szybko przeniosła się do Turcji. A to obecnie 77. zawodniczka w rankingu WTA, w zeszłorocznym US Open powalczyła z Igą Świątek, przegrała 4:6, 6:7 (6-8). Ma już w dorobku zwycięstwa nad Wiktorią Azarenką, Jekateriną Aleksandrową czy Ludmiłą Samsonową.