Australian Open. Weronika Kudiermietowa pokonała Katie Boulter

W ósmym gemie przy stanie 5:3 Kudiermietowa miała trzy piłki setowe, ale dała się przełamać, a kilka minut później poprosiła o przerwę medyczną. Do gry wróciła, jednak dopiero w tie-breaku ponownie zaczęła dominować. I go wygrała, pieczętując zwycięstwo 7:6(3). Kudiermietowa w pierwszym secie popełniła więcej niewymuszonych błędów (15 przy 9 rywalki), a w pozostałych elementach gry miała nieznaczną przewagę nad Boulter, co tylko pokazywało, jak ostatecznie wyrównana była to partia. I jakich emocji możemy spodziewać się w kolejnej.