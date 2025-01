Wojciech Szczęsny na celowniku. Polak w ogniu krytyki

"Duma Katalonii" zremisowała to spotkanie 2:2 i o ile przy pierwszym golu dla gości Polak był bez szans, o tyle przy tym drugim można doszukać się pewnych niedoskonałości w próbie interwencji. Tak twierdzi, choćby Ruben Gomez z Goal Play, który został zapytany o tę sytuację, w której piłka przeszła między nogami Polaka. - To oczywiście pytanie do Hansiego Flicka, ale jak dla mnie z pewnością nie osiągnął pożądanej formy, aby stać w bramce FC Barcelona. Jego indywidualne występy oddalają go od najwyższego poziomu - stwierdził Gomez.