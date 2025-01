Zmarzlik w poważnych tarapatach. Znany inżynier rzuca wyzwanie

Kilka lat temu do samej czołówki wskoczył Ashley Holloway i ciągle się w niej utrzymuje. W pewnym momencie jego telefon był rozgrzany do czerwoności. Teraz rywalizuje z Ryszardem Kowalskim o miano najlepszego tunera na świecie. Doświadczonemu inżynierowi do pełni szczęścia brakuje jedynie tytułu mistrza świata - Bartek to fantastyczny zawodnik, ale da się go pokonać. Liczę, że to zrobi któryś z moich zawodników - mówi Ashley Holloway w rozmowie z Interią Sport.