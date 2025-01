Magdalena Fręch pokonała finalistkę turnieju WTA. Rewelacja wyeliminowana z Australian Open

Ubiegłoroczny Australian Open był przełomowym turniejem w karierze Magdaleny Fręch. Zawodniczka pochodząca z Łodzi po raz pierwszy w karierze zameldowała się w drugim tygodniu imprezy wielkoszlemowej. Odpadła dopiero w czwartej rundzie, przegrywając z Coco Gauff. Rezultat wywalczony w Melbourne napędził Polkę do wyjątkowych występów w dalszym fragmencie sezonu. Zwieńczeniem były: triumf w turnieju WTA 500 w Guadalajarze oraz 22. miejsce w rankingu, najwyższe w dotychczasowej karierze 27-latki po świetnych występach w Azji.

Teraz nadszedł dla Magdaleny wymagający czas, bowiem musi bronić zdobyczy punktowej z poprzedniej kampanii rozgrywek. Polka nie rozpoczęła sezonu najlepiej. Najpierw niespodziewanie przegrała z Suzan Lamens, a później musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko . Forma Fręch w dwóch pierwszych turniejach nie przypominała jej dyspozycji z końcówki ubiegłego roku. Bez wygranej przystępowała do walki w Melbourne.

Magdalena Fręch lepsza od Poliny Kudiermietowej. Pierwsza wygrana Polki w nowym sezonie

Początek spotkania okazał się festiwalem gemów zdobywanych przez zawodniczki returnujące. Rozpoczęła i zakończyła go Fręch. W ósmym gemie Polka jako pierwsza zdołała utrzymać własne podanie, triumfując do 15. W kolejnych minutach czwarte "oczko" na swoje konto dołożyła także Kudiermietowa. Nasza tenisistka nie miała jednak problemu z domknięciem rywalizacji w premierowej odsłonie batalii. Utrzymała serwis do 15 i wygrała pierwszą partię 6:4.