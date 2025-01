Szczęsny wreszcie nie zawiódł. Z Atalantą miał co robić

Relacje z Inakim Peną? Szczęsny nawet tego nie ukrywał, wyznał wprost

Zadbam o to, żeby Inaki Penia był przygotowany na przyszłość, jaka czeka go w Barcelonie. Jestem tutaj, żeby pomóc

- Moje relacje z Inakim Peną zawsze były dobre. Były takie, gdy grał on, i teraz, gdy ja gram, również. Dbam też o to, żeby był przygotowany na świetną przyszłość, jaką ma przed sobą w tym klubie. Obaj akceptujemy to, co musimy. Inaki to świetny zawodnik - deklarował z kolei jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra.