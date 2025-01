Novak Djoković w centrum skandalu. Padła groźba dożywotniego zawieszenia

Djoković w konflikcie z dziennikarzem. Serb wygwizdany w Melbourne

Legendzie tenisa za skórę zalazł Tommy Jones - dziennikarz "Channel 9", który wielokrotnie atakował go w mediach. W ramach odwetu 37-latek odmówił wywiadu po zwycięstwie nad Jirim Lehecką. Jako że "Channel 9" posiadało prawa do wywiadów podczas Australian Open, postanowił zbojkotować rozmowę. Fanom się to nie spodobało.

Serb stanął w obronie Djokovicia. Padła groźna dożywotniego zawieszenia

Tommy Jones i stacja "Channel 9" wystosowali oficjalne przeprosiny w kierunku Novaka Djokovicia, a wsparcia w mediach udzielił mu były serbski tenisista - Viktor Troicki . Postawa dziennikarza oburzyła go do tego stopnia, że domagał się on dożywotniego zawieszenia.

- Australijscy kibice buczeli na Novaka po tym, jak doznał kontuzji. W innym sporcie to nie ma miejsca nawet w futbolu, gdzie widownia jest bardziej 'dzika'. Kiedy piłkarz doznaje kontuzji i schodzi z boiska, fani żegnają go brawami i życzą powrotu do zdrowia. To było bardzo zaskakujące. Zwłaszcza że stało się w miejscu, gdzie Djoković grał swój najlepszy tenis i sięgnął aż po 10 tytułów. To był rozczarowujący brak szacunku. Nie przypominam sobie, by coś podobnego stało się tam wcześniej. Widownia powinna mieć więcej szacunku do mistrza - dodał oburzony.