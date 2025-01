Wezwali gwiazdora do zwrotu 800 tysięcy. Jest finał głośnej sprawy

Leon Madsen osiągnął sukces z pomocą Krzysztofa Cegielskiego

Włókniarz Częstochowa też coś ugrał na sporze z Leonem Madsenem

Wrażenie może robić to, że odsetki plus ta umowa, to 200 tysięcy. I tyle zaoszczędził Włókniarz. Dla Madsena rezygnacja z odsetek to nie jest jednak jakaś wielka strata. W żużlu płacenie po terminie jest czymś powszechnym. Zawodnicy się na to nie skarżą, bo przy milionowych kontraktach są w stanie cierpliwie poczekać. W tym przypadku staranie się o odsetki wynikało raczej z faktu, że Włókniarz wezwał zawodnika do zwrotu gigantycznej kwoty.