Przerwa medyczna dla Świątek, kibice wstrzymali oddech. A potem powrót na wagę półfinału

Iga Świątek, tak samo jak w meczu z Czechami, przystępowała do gry jako druga. Tym razem miała jednak po swojej stronie większy komfort psychiczny, bowiem nie musiała odrabiać strat. A to dlatego, że Hubert Hurkacz wywiązał się z roli faworyta i pokonał Billy'ego Harrisa, wyprowadzając naszą drużynę na prowadzenie w ćwierćfinałowym starciu z Wielką Brytanią. W związku z tym to przeciwnicy znaleźli się pod większą presją, a raszynianka mogła przypieczętować awans polskiej ekipy do najlepszej "4" już po meczach gry pojedynczej.

Przeciwniczką wiceliderki kobiecego rankingu okazała się Katie Boulter, triumfatorka turnieju WTA 500 w San Diego z ubiegłego roku. Obie zawodniczki miały okazję do wspólnego treningu na kilka dni przed rozpoczęciem swojej rywalizacji w Sydney. Było to wyjątkowe doświadczenie dla obu tenisistek, bowiem dotychczas nigdy nie zmierzyły się ze sobą w oficjalnym pojedynku. Mogły zatem bardziej poznać swoje mocniejsze i słabsze strony, które niespodziewanie przydały się tydzień później.

Na konferencji przed meczem ze Świątek, reprezentantka Wielkiej Brytanii nie szczędziła komplementów pod adresem naszej tenisistki. Doskonale wiedziała, że aby nawiązać rywalizację z Igą, musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Jednocześnie zdawała sobie sprawę, że nawet to może nie wystarczyć do tego, by pokonać pięciokrotną triumfatorkę imprez wielkoszlemowych w singlu.

Problemy zdrowotne Świątek nie przeszkodziły w zwycięstwie. Iga przetrwała trudne momenty

Świątek rozpoczęła mecz doskonale. W dwóch pierwszych gemach straciła po zaledwie jednym punkcie. Wydawało się, że w trzecim będzie podobnie, ale od stanu 40-15 przy podaniu raszynianki doszło do równowagi. Zawiązała się walka - pojawiły się agresywne returny Boulter i także niewymuszone błędy po stronie raszynianki. Dostaliśmy długą batalię, podczas której raszynianka musiała bronić aż czterech break pointów. Ostatecznie Iga wyszła z opresji i podwyższyła prowadzenie na 3:0.

Od stanu 4:1 dla wiceliderki rankingu, Boulter złapała swoje momentum i zaczęła dominować na korcie. Imponowała skutecznością mimo agresywnej, ryzykownej i płaskiej gry. Więcej błędów wkradało się w tym fragmencie meczu po stronie Igi. Brytyjka doprowadziła na wyrównania i ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Ten rozpoczął się dobrze dla Polki, od prowadzenia 2-0. Później następowały zwrot akcji - najpierw trzy akcje dla Katie, potem dwie dla Igi. Końcówka ułożyła się jednak idealnie dla niżej notowanej tenisistki. 28-latka zagrała cztery znakomite akcje i zapisała pierwszego seta na swoim koncie rezultatem 7:6(4).

Po przegranej partii nasza reprezentantka udała się na kilka minut przerwy, chcąc się zresetować przed dalszą częścią gry. Druga odsłona pojedynku rozpoczęła się od podania Brytyjki. Na początku 24. rakieta świata zanotowała wyraźny spadek dyspozycji względem poprzedniego seta, a Polka doskonale to wykorzystała. Szybko zrobiło się 4:0 dla pięciokrotnej triumfatorki imprez wielkoszlemowych.

Dopiero wtedy Boulter znów załapała się na grę. Czuła, że nie ma już nic do stracenia. Szczególnie ciekawy był szósty gem, gdzie znów obserwowaliśmy sporo jakościowych akcji z obu stron. Raszynianka nie dopuściła rywalki do przełamania i powróciła do czterogemowej przewagi. Po chwili Świątek wywalczyła sobie setbola przy podaniu Katie i od razu go wykorzystała po kapitalnej akcji. Wynik 6:1 gwarantował nam decydującą odsłonę w tym spotkaniu.

Bardziej zacięta końcówka drugiego seta przełożyła się na obraz wydarzeń na początku trzeciego. Boulter znów zaczęła napierać i to zaowocowało przełamaniem serwisu Igi do zera. Zrobiło się 2:1 dla Brytyjki z przewagą breaka, ale to nie to było wtedy największym zmartwieniem. Polka poprosiła o fizjo i doszło do przerwy medycznej, która została udzielona poza kortem. Kibice od razu zaczęli się niepokoić o zdrowie naszej tenisistki, zwłaszcza, że już za 10 dni startuje Australian Open.

Przerwa potrwała kilka minut. Po powrocie można było dostrzec u Igi zabandażowane udo, ale nie wpływało to jednak znacząco na jakość gry naszej tenisistki. Świątek odrobiła stratę przełamania, a po wygraniu w sumie aż ośmiu akcji z rzędu wyszła na prowadzenie 3:2. W ósmym gemie pojawiły się aż dwa break pointy dla Polki na 5:3. Niestety, nie udało się wykorzystać żadnej z szans. Rywalka przetrwała trudny moment i wyrównała na 4:4.

Chwilę później to Iga znalazła się w tarapatach. Pojawiła się szansa na przełamanie dla Brytyjki. Przez moment wszyscy wstrzymali oddech przy zagraniu Polki. Okazało się jednak, że piłka zahaczyła o linię i w ten sposób doprowadziła do równowagi. Potem dwa dobre serwisy zamknęły gema i dały prowadzenie 5:4. W następnym rozdaniu Świątek dopięła swego. Przełamała do zera i zagwarantowała Polakom awans do półfinału United Cup, triumfując 6:7(4), 6:1, 6:4. Zostanie rozegrany jeszcze mikst, który jednak nie będzie miał żadnego znaczenia dla dalszych losów rywalizacji. W półfinale zagramy z Kazachstanem. Pojedynek odbędzie się w nocy z 3 na stycznia o godz. 0:30 czasu polskiego.



Mecz Polska - Wielka Brytania w 1/4 finału United Cup:

Hubert Hurkacz - Billy Harris 7:6(3), 7:5

Iga Świątek - Katie Boulter 6:7(4), 6:1, 6:4

Mikst



stan rywalizacji: 2-0 dla Polski

