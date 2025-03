Reprezentant Polski podjął ważną decyzję. „Nie chcę wyciągać prywatnych spraw”

Mateusz Bogusz ojczyznę opuścił w 2018 r., po kilku sezonach spędzonych w Ruchu Chorzów. Wówczas jednak został w Europie, bo trafił do Leeds United. Później było hiszpańskie UD Logrones i Ibiza, aż w końcu zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Tam polski pomocnik zaczął występować częściej i stał się jednym z kluczowych zawodników zespołu z Los Angeles. Drogę do reprezentacji miał jednak krętą, bo powoływanie zawodników zza oceanu zawsze wiąże się z ryzykiem dłuższej aklimatyzacji.

Mimo to Bogusz zadebiutował u Probierza we wrześniu 2004 r. W listopadzie zagrał jeszcze przeciwko Portugalii, ale na razie na tym jego występy się skończyły.

W tej sytuacji spodziewano się, że Bogusz wróci do Europy, bo stąd miałby znacznie bliżej do reprezentacji, tymczasem zdecydował się na transfer do meksykańskiego Cruz Azul.