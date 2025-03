Radwańska skradła show w Miami. Nie wiedziała, że jest na wizji

Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że do sztabu Linette dołączyła ikona polskiego tenisa kobiecego Agnieszka Radwańska . Krakowianka od grudnia zeszłego roku wspiera tenisistkę, niejednokrotnie towarzysząc jej na korcie jako sparingowa partnerka. Również i tym razem Radwańska udała się razem z Linette do Miami. To właśnie tam wydarzyła się zabawna sytuacja, której główną uczestniczką była właśnie "Isia".

Agnieszka Radwańska w centrum uwagi. Nie wiedziała, że jest na żywo

Na miejscu odbywania się turnieju naturalnie nie brakuje dziennikarzy, którzy relacjonują przebieg wydarzenia. Nie zabrakło także ekipy Canal + Sport 2, która podczas programu "Tenis Report" opowiadali o nadchodzącym wówczas spotkaniu Magdy Fręch. To właśnie w tym momencie kamera uchwyciła również Agnieszkę Radwańską, która zaczęła zbliżać się do prowadzących. Krakowianka chciała przywitać się z ekipą, przez co nieświadomie przeszkodziła im podczas wejścia na żywo. Ci oczywiście obrócili sytuację w żart i zaprosili do siebie Radwańską, która dopiero w tej chwili zdała sobie sprawę z zaistniałej sytuacji.