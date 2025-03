Nocna sensacja w Miami na ścieżce Sabalenki, ma z nią bilans 2-6. Aż 149 miejsc różnicy

Zakończyły się już spotkania drugiej rundy WTA 1000 w Miami w górnej połówce drabinki, na której szczycie znajduje się liderka rankingu - Aryna Sabalenka. Białorusinka bez większych kłopotów awansowała do trzeciej fazy zmagań. Takiej promocji nie otrzymała za to tenisistka, z którą ma bilans 2-6, a mogła się z nią zmierzyć w 1/8 finału. Mowa o Donnie Vekić. Chorwatka sensacyjnie uległa tuż przed północą czasu polskiego Rebece Masarovej i to dość wyraźnie - 1:6, 3:6. Zawodniczce z Mińska ubyła groźna przeciwniczka.