Pogrom w Miami w środku nocy. Faworytka rozbita 6:0, 6:2. Czas na Linette

Magda Linette zaimponowała już w Miami, w pięknym stylu pokonała tu już dwie Rosjanki: Anastazję Pawluczenkową i Jekaterinę Aleksandrową. I gdy wydawało się, że może się szykować do kolejnego "maratonu" z Beatriz Haddad Maią, rozstawiona tu Brazylijka została rozbita na Hard Rock Stadium przez 215. obecnie w światowym rankingu Lindę Fruhvirtovą, przegrała z nią 0:6, 2:6. I to z Czeszką poznanianka zmierzy się w sobotę w trzeciej rundzie. Dostanie szansę do rewanżu za przegrany finał turnieju WTA.