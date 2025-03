Na Igę Świątek spadły gromy. Burza w sieci po jej słowach. "Trącą arogancją"

Świątek już w poprzednim sezonie mówiła sporo o tym, jak jest traktowana przez fanów tenisa i że nie jest robotem - ma swoje słabsze momenty i te, w których ze względu na łzy, wolałaby nie pokazywać się przed kamerami. Polka wyjaśniała, że dodatkowo frustrację pogłębiło zawieszenie związane z pozytywnym testem dopingowym. Sprawa została na szczęście szybko rozwiązana na korzyść raszynianki, ale jej echa odbijają się w tenisowym świecie do dziś.

Iga Świątek skrytykowana przez tenisowego eksperta

Na znanym profilu The Tennis Letter na portalu X przeklejono oświadczenie Igi Świątek. Od razu pod wpisem rozgorzała dyskusja - bardzo wiele osób krytykowało to, co napisała polska tenisistka. Wśród nich znalazł się znany ekspert tenisowy i bloger, Pavvy G., obserwowany przez ponad 30 tys. osób, w tym m.in. Novaka Djokovicia czy Nicka Kyrgiosa.