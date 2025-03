Iga Świątek wciąż czeka na swój pierwszy tytuł w sezonie 2025. Z perspektywy Polki to dawno nie widziana sytuacja, bowiem ostatni raz nie wywalczyła żadnego trofeum do końca lutego przed pięcioma laty. Niekorzystnej passy nie udało się przerwać także podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Podobnie jak w Dubaju, także i tym razem na drodze naszej najlepszej tenisistki stanęła Mirra Andriejewa. Rosjanka zanotowała kolejny niesamowity występ i wygrała swojego drugiego tysięcznika z rzędu, przedłużając serię zwycięstw do 12 z rzędu. 17-latka zameldowała się na rekordowym, szóstym miejscu w kobiecym rankingu.

