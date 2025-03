Przegrywa wszystko jak leci, a znów drwi ze Świątek. Kyrgios skorzystał z okazji

W sieci głośniej niż o samym wyniku końcowym było o jednej z wymian. Jastremska posłała drop shota, a Świątek dobiegła do piłki już po dwóch jej odbiciach od kortu. Mimo to sędzia nie przerwał akcji. Końcowo to jednak Ukrainka wygrała ten punkt. Niektórzy sugerują, że nasza rodaczka miała świadomość nieprzepisowego zagrania i nie zgłosiła tego arbitrowi. W gronie takich osób znajduje się Nick Kyrgios, który wykorzystał okazję do kolejnego uderzenia w wiceliderkę rankingu WTA.