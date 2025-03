Zna polski język, hymn i nawet tu mieszkał. Zaraz zagra przeciw Polakom o awans

Do tego roku Tutyskinas grał dla ŁKS-u, gdzie spędził trzy lata. Teraz Litwin będzie szukał szczęścia w nowym klubie, słoweńskim Celje. Polska stała mu się jednak bardzo bliska. Zapowiedział już, że podczas śpiewania hymnów, na jego ustach znajdzie się również "Mazurek Dąbrowskiego".

Artemijus Tutyskinas mieszkał w Polsce

Jak się okazało, litewski piłkarz w Polsce spędził więcej czasu niż tylko podczas swojej gry w klubie. Język polski zna bardzo dobrze, zdał też polską maturę. "P ołowę życia spędziłem w Polsce. Skończyłem tutaj szkołę, zdałem maturę, znam hymn. Bardziej komunikuje się w języku polskim niż litewskim, bo mam stąd większość przyjaciół i znajomych. Jakbym mógł wyrobić obywatelstwo Polski, to bym to zrobił, ale na Litwie możemy mieć jedno, więc nie mogę " - mówił w rozmowie z TVP Sport.

Do Polski przyjechał w wieku 10 lat i to właśnie tutaj szukał wraz z mamą szansy na piłkarski rozwój. Okazało się, że dzięki meczowi z Biało-Czerwonymi na Stadionie Narodowym spełni jedno ze swoich marzeń.

Artemijuz Tutyskinas zaśpiewa polski hymn

"Moim marzeniem było, żeby kiedykolwiek zagrać z Polską, przez to, co tutaj przeżyłem. Zawsze chciałem zagrać na Narodowym przeciwko biało-czerwonym i cieszę się, że będę mógł to marzenie spełnić" - opowiadał Litwin.