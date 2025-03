Świątek znów z Andriejewą, Rybakina na drodze Sabalenki. Znamy drabinkę WTA 1000 w Miami

Tenisowa karuzela się nie zatrzymuje. Jeszcze nie zakończył się turniej w Indian Wells, a część zawodniczek już walczy w kwalifikacjach do kolejnych zmagań rangi WTA 1000 - tym razem w Miami. Od wtorku rozpoczną się główne rozgrywki. Zobaczymy w nich trzy Polki - Igę Świątek, Magdalenę Fręch oraz Magdę Linette. Największe nadzieje pokładamy oczywiście w występie raszynianki. Chociaż nasza tenisistka lepiej czuje się w warunkach panujących w Kalifornii niż na Florydzie, to i tak zdołała zatriumfować przed trzema laty. W ubiegłym sezonie aktualna wiceliderka rankingu zakończyła rywalizację na czwartej rundzie, przegrywając z Jekateriną Aleksandrową .

Znamy drabinkę WTA 1000 w Miami. Wiemy, z kim może zacząć Iga Świątek

Tuż po godz. 19:30 czasu polskiego odbyło się losowanie turniejowej drabinki. Chociaż ścieżka rozpisana jest na 128 zawodniczek, to 32 najwyżej rozstawione tenisistki mają wolny los w pierwszej rundzie. Z takiego przywileju skorzystają m.in. wiceliderka rankingu Iga Świątek czy będąca na 30. pozycji w kobiecym zestawieniu - Magdalena Fręch. Dzięki temu obie Polki rozpoczną zmagania od drugiej fazy. Świątek zmierzy się z Caroline Garcią lub kwalifikantką, a Fręch zagra z Poliną Kudiermietową lub zawodniczką z eliminacji. Na wolny los nie mogła za to liczyć Magda Linette. W związku z tym 33-latka przystąpi do rywalizacji już od pierwszej rundy. Zawodniczka urodzona w Poznaniu trafiła na Anastazję Pawluczenkową. Jeśli awansuje do kolejnej fazy, to zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową.