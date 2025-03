Udany rewanż w Kobierzycach! Dominacja mistrzyń Polski w Gnieźnie!

– Byłyśmy podrażnione po ostatniej przegranej, więc chciałyśmy pokazać nasze umiejętności i udowodnić, że był to tylko wypadek przy pracy. Początek spotkania nie był najlepszy, ale odrobiłyśmy straty z nawiązką. Starałyśmy się kontrolować przebieg meczu – z różnym skutkiem – jednak najważniejszy jest końcowy wynik. Robiłam wszystko, by pomóc zespołowi, i cieszę się, że przyniosło to oczekiwany rezultat– powiedziała Marcelina Polańska, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.