Smutek w Indian Wells, radość w Szarm el-Szejk. Tytuł dla Polki w 50 minut

A gdy w Kalifornii wszyscy już spali, do swojego pierwszego finału w tym sezonie ruszyła na Półwyspie Synaj Zuzanna Pawlikowska .

Zuzanna Pawlikowska z pierwszym tytułem ITF w 2025 roku. Wygrała go w Szarm el-Szejk

A to nie tylko kurort turystyczny, ale też centrum tenisowe, w którym rywalizacja w niskobudżetowych zawodach odbywa się przez cały rok. Dla młodych tenisistek i tenisistów to szansa na rankingowy skok, rok temu w podobnych zawodach występował m. in. Kamil Majchrzak. A dziś gra w Australian Open, Indian Wells czy Miami.