Profilaktyka ratuje życie - ORLEN Superliga Kobiet i Fundacja Cancer Fighters edukują o raku szyjki macicy

Chcemy pokazać, że rak szyjki macicy to przeciwnik, którego możemy pokonać dzięki odpowiedniej profilaktyce. Współpraca z ORLEN Superligą Kobiet to dla nas ogromna szansa, by dotrzeć z tym przekazem do jeszcze szerszego grona odbiorców - zarówno kibiców, jak i zawodniczek, które są doskonałym przykładem siły i determinacji - mówi Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.