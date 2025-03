Medalistki z nominacjami! Najlepsza siódemka 19. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Beata Kowalczyk (KPR Gminy Kobierzyce)

Wybór najlepszej bramkarki danej serii nigdy nie należy do najłatwiejszych. Podobnie było także tym razem, bowiem na nominację zasłużyły m.in. Beata Kowalczyk, Monika Maliczkiewicz czy Weronika Kordowiecka. Zdecydowaliśmy się docenić najbardziej doświadczoną zawodniczkę z tego grona, która zanotowała 14 skutecznych interwencji, zachowując przy tym 45 % skuteczności. To właśnie jej interwencje pomogły aktualnym wicemistrzyniom Polski zdobyć serię siedmiu bramek z rzędu i pokonać Piotrcovię Piotrków Trybunalski.

Lewoskrzydłowa: Wiktoria Kostuch (Sośnica Gliwice)

Lewo rozgrywająca: Joanna Wołoszyk (Energa Start Elbląg)

Środkowa rozgrywająca: Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

Prawa rozgrywająca: Michalina Pastuszka (PGE MKS FunFloor Lublin)

Prawoskrzydłowa: Daria Szynkaruk (PGE MKS FunFloor Lublin)

To było bardzo dobre spotkanie w wykonaniu prawoskrzydłowej lubelskiego zespołu, która w pierwszej części spotkania zdobyła sześć bramek, zachowując przy tym 100 % skuteczności! W drugiej połowie meczu pojawiła się ona na parkiecie egzekwując rzut karny i to właśnie wtedy sposób na nią znalazła dopiero Nevena Radojcić.

Obrotowa: Joanna Drabik (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To było popisowe spotkanie KGHM MKS Zagłębia Lubin w obronie, co przełożyło się na zaledwie cztery bramki stracone w pierwszych dwudziestu dwóch minutach spotkania. Formacją defensywną kierowała oczywiście Joanna Drabik, a jej praca z blokiem i współpraca z Moniką Maliczkiewicz, to coś co docenia wiele osób w środowisku piłki ręcznej.