Iga Świątek bardzo nisko w rankingu WTA Race

Nie można zaprzeczyć, że Iga Świątek w tym sezonie dokonała już rzeczy, które nigdy wcześniej jej się nie udały, jak choćby doszła do półfinału Australian Open. Potem jednak nie była w stanie w decydujących spotkaniach postawić się Jelenie Ostapenko i Mirze Andriejewej, z czego tej drugiej dwukrotnie. Młoda Rosjanka za to póki co pokazuje wyśmienitą formę i... wyprzedziła Polkę.