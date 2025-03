Niedzielny mecz FC Barcelona z Atletico Madryt zapowiadał się bardzo emocjonująco, ponieważ na boisku spotkały się zespoły z czołówki La Liga, a ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby podopiecznym Diego Simeone na zbliżenie się do "Dumy Katalonii" na zaledwie jeden punkt. Zgodnie z oczekiwaniami emocji nie zabrakło, kibice zgromadzeni na trybunach Riyadh Air Metropolitano w Madrycie byli świadkami aż sześciu goli.

Piłkarze Hansiego Flicka w doliczonym czasie gry zadali kolejne dwa "ciosy" rywalom. Najpierw piłka trafiła do siatki po strzale Lamine'a Yamala i rykoszecie, później wynik na 4:2 ustalił Torres.

FC Barcelona. Robert Lewandowski wprost o Wojciechu Szczęsnym

Po spotkaniu przed kamerą Eleven Sports stanął Lewandowski, którego na początku zapytano o Wojciecha Szczęsnego . Punktem wyjścia była uwaga jednego z komentatorów, że FC Barcelona nie przegrywa meczów, gdy między słupkami stoi polski bramkarz. "Czy Wojtek Szczęsny wprowadził do waszej drużyny zwycięską mentalność?" - zapytano snajpera.

Wiadomo, że postać Wojtka w bramce, jego umiejętności przede wszystkim dają pewność z tyłu i spokój. Widać u niego spokój, na pewno to nam pomaga

"Lewy" przeanalizował także przebieg spotkania. Jak zauważył, druga bramka strzelona przez Atletico "obudziła" piłkarzy Barcelony. "Po mojej szybkiej bramce uwierzyliśmy, że wracamy do gry i tu jeszcze może się dużo wydarzyć. Na szczęście walczyliśmy do końca, druga połowa zdecydowanie należała do nas" - stwierdził.