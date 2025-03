Mecz Polki "pogrążył" Mirrę Andriejewą. Zła wiadomość dla pogromczyni Świątek

Mirra Andriejewa pięła się w rankingu WTA. Teraz zaliczy spadek

To ogromny talent tenisowy. Bardzo sensownie wsparty motoryką, do tego ostatnio dorosła, poprawiła swoje przygotowanie fizyczne. Jest bardzo mocną kobietą. Serwuje ponad 200 kilometrów na godzinę, a do tego ma urozmaicony tenis, bardziej niż Sabalenka i Świątek