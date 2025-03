W trakcie meczu Linette dotarł komunikat z Miami ws. Świątek. Zapadła ostateczna decyzja

Iga Świątek pozostaje już naszą jedyną reprezentantką w singlowych zmaganiach podczas WTA 1000 w Miami. W nocy z wtorku na środę z imprezą pożegnała się Magda Linette. Poznanianka uległa Jasmine Paolini 3:6, 2:6. Mimo to 33-latka z pewnością zaliczy cały turniej do bardzo udanych. Pokonała po drodze m.in. takie zawodniczki jak Coco Gauff, Jekaterina Aleksandrowa czy Anastazja Pawluczenkowa. Znów stała się częścią historii polskiego tenisa, bowiem to dopiero drugi taki przypadek, gdzie w rozgrywkach tej rangi mamy dwie nasze reprezentantki w najlepszej "8" gry pojedynczej. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce niecałe pół roku temu, podczas WTA 1000 w Wuhan. Wówczas, oprócz Magdy Linette, w ćwierćfinale zameldowała się także Magdalena Fręch.

