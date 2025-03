Nie żyje Kazimierz Dąbrowski. Reprezentował Polskę na igrzyskach w Rzymie

Kazimierz Dąbrowski należał do grona sportowców, którzy w trakcie swojej kariery nie decydowali się na zbyt częste zmiany klubów. Ba, pochodzący z Gniezna gwiazdor przed przejściem na sportową emeryturę występował w barwach jedynie jednego zespołu - Sparty Gniezno. To właśnie z tym klubem sięgnął po siedem tytułów mistrza Polski. Było to w latach 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962 oraz 1964.