Gorąco po "zdradzie" w rosyjskim tenisie. Media nie kryją oburzenia po decyzji gwiazdy. To dopiero początek

Niemałą burzę w rosyjskich mediach wywołała decyzja, jaką 29 marca podzieliła się ze światem Daria Kasatkina. Dotychczasowa reprezentantka Rosji zdecydowała się bowiem na ogromną zmianę, w ramach której od tego dnia będzie ona występować pod australijską flagą. "Z przyjemnością informuję Was, że mój wniosek o stały pobyt został zaakceptowany przez australijski rząd. Australia to miejsce, które kocham. Jest niesamowicie gościnne i czuję się w nim całkowicie jak w domu" - pisała tenisistka w swoich mediach społecznościowych. To niezwykle bolesna strata dla Rosji, ponieważ Kasatkina jest obecnie 12. rakietą świata. Spośród tamtejszych tenisistek dotychczas w rankingu lepsza od niej była jedynie Mirra Andriejewa, która przebojem wdarła się do czołówki światowego tenisa.

