Historyczna chwila w Dubaju. 106 minut batalii wykreowało niespodziewaną mistrzynię

Clara Tauson kontra Mirra Andriejewa. Trudno było przewidzieć taki skład finału tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Dubaju. Obie tenisistki mocno zapracowały sobie jednak na to, by zameldować się w decydującym starciu podczas tysięcznika w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dunka pokonała po drodze m.in. Arynę Sabalenkę, Lindę Noskovą i Karolinę Muchovą. Z kolei Rosjanka wyeliminowała Igę Świątek i Jelenę Rybakinę. Każda z nich miała zatem na swoim koncie triumf z zawodniczką będącą aktualnie w TOP 2 rankingu.

Obie stanęły przed historyczną szansą na premierowy tytuł w imprezie tej rangi. Dotychczas żadna z nich nawet nie grała w finale turnieju WTA 1000. W sobotę ta sytuacja uległa zmianie. Co ciekawe, był to również ich pierwszy bezpośredni pojedynek w singlu. W aktualnym zestawieniu dzielą je 24 lokaty na korzyść 17-letniej Mirry, ale trudno było wskazać faworytkę rywalizacji o końcowy skalp w Dubaju. Wydawało się, że klucza do wygranej należy szukać w tym, która z tenisistek lepiej zniesie presję rywalizacji o największe trofeum w zawodowej karierze.

Mirra Andriejewa triumfatorką WTA 1000 w Dubaju. Największy tytuł w zawodowej karierze

Początek spotkania był dość nerwowy. Na "dzień dobry" Tauson musiała bronić break pointa, ale ostatecznie rozpoczęła mecz od prowadzenia. Później doszło do pierwszego przełamania po tym, jak Andriejewa zrobiła podwójny błąd serwisowy. Clara znajdowała się na dobrej drodze po 3:0, ale od stanu 30-0 brakowało jej lepszego podania. Mirra wykorzystała ten fakt i zgarnęła cztery punkty z rzędu, kończąc gema efektownym bekhendem wzdłuż linii z returnu, którym imponowała także w poprzednich spotkaniach.

Podczas następnego rozdania Rosjanka musiała bronić dwóch break pointów, ale zrobiła to skutecznie. Dzięki temu wyrównała na 2:2. W kolejnych minutach sytuacja na korcie nieco się uspokoiła, obie pewnie utrzymywały własne podania. Taka kolej rzeczy potrwała do dziewiątego gema. Wówczas 17-latka doprowadziła do przełamania i przy stanie 5:4 serwowała po zwycięstwo w secie. Reprezentantka Danii walczyła jednak do końca i zdołała odrobić stratę. Wywarła presję agresywnymi, płaskimi zagraniami i wyrównała na 5:5.

Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka od początku układała się idealnie z perspektywy Andriejewej. Rosjanka dominowała na korcie i szybko wyszła na prowadzenie 6-0, miała mnóstwo piłek setowych. Niepokojąco wyglądało za to poruszanie się Tauson, wyglądała na bardzo zmęczoną lub jakby coś jej dolegało po wczorajszej, bardzo intensywnej rywalizacji z Karoliną Muchovą. Ostatecznie Mirra triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(1).

Reprezentantka Danii udała się do szatni na kilka minut przerwy, po czym wróciła do rywalizacji. Od początku próbowała narzucić własne warunki, wygrała pierwsze dwie akcje. Ostatecznie to rozdanie trafiło jednak na konto Rosjanki po grze na przewagi. Mimo bardzo niekorzystnego położenia, Tauson nie odpuszczała i rzucała wszystkie siły, starając się wywrzeć presję na 17-latce. Szukała najróżniejszych rozwiązań, ale Andriejewa ciągle świetnie się broniła i konsekwentnie wychodziła na prowadzenie, przez co to Clara musiała gonić wynik.

W czwartym gemie pojawiły się szanse dla Mirry. Pierwszego break pointa świetnym serwisem wybroniła Clara, potem Dunka miała nawet jeszcze jedną okazję na 2:2. W końcówce rozdania punkty wędrowały już na konto Rosjanki, a 22-latka coraz częściej łapała się za lewe biodro. Zrobiło się 3:1 dla Mirry i wydawało się, że tenisistka urodzona w Krasnojarsku jest coraz bliżej wymarzonego sukcesu. Ryzykująca Tauson sprawiała, że pogromczyni Świątek i Rybakiny nie miała komfortu. W trakcie piątego gema Clara miała w sumie trzy break pointy na odrobienie straty przełamania. Andriejewa po raz kolejny przetrwała jednak moment próby i powiększyła przewagę do trzech "oczek".

17-latka nie przegrała już ani jednego gema do końca batalii. Ostatecznie Mirra triumfowała 7:6(1), 6:1 po 106 minutach rywalizacji i sięgnęła po największy tytuł w swojej dotychczasowej karierze. Tym samym stała się najmłodszą triumfatorką imprezy rangi WTA 1000 w historii. W nagrodę po raz pierwszy w karierze awansuje do TOP 10 rankingu. Podczas najnowszego notowania znajdzie się na 9. miejscu. Clara również zanotuje spory awans - na 23. lokatę.

