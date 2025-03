To już pewne. Ten skoczek nie wystąpi w Planicy. Wielka szansa dla Polaka

Podobny problem w przeddzień ostatniego weekendu sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025, który odbywa się na słynnej Letalnicy zgłosił niemiecki skoczek Philipp Raimund . Z powodu swoich lęków 22. skoczek klasyfikacji generalnej zdecydował się nie brać udział w piątkowych oraz sobotnich zmaganiach zamykających sezon konkursów. "Oczywiście mam kontrolę nad 95% moich skoków, ale w Planicy nie chcę ryzykować, że stracę ją w kluczowym momencie, że nie będę pewien, czy nadal to ja kieruję lotem, czy też nie będę w stanie w ogóle zareagować. [...]. Nie polecę, dopóki nie poczuję się gotowy i szczęśliwy, robiąc to. Dziękuję Wam za troskę" - tłumaczył Raimund. Wciąż jednak pozostawiał kibicom nutkę nadziei na ujrzenie jego próby podczas konkursu indywidualnego 30 marca .

Raimund oficjalnie wycofał się z konkursu na Letalnicy. Zniszczoł może wyprzedzić Niemca w klasyfikacji generalnej

Po zakończeniu sobotniego konkursu drużynowego, w którym Polacy do ostatniego skoku walczyli z gospodarzami o miejsce na podium Polska Agencja Prasowa poinformowała, że niedzielny konkurs indywidualny odbędzie się bez udziału Philippa Raimunda . "To trudne, ale chcę się tym zająć. Ten lęk zdarza się częściej lub rzadziej, ale idealnie byłoby się z nim uporać raz na zawsze" - podsumował swoją sytuację 24-letni reprezentant Niemiec. Dodatkowo poinformował on, że w okresie przygotowawczym ma zamiar skupić się na walce ze swoim lękiem, a częścią tej walki mają być treningi właśnie w Planicy.

Nieobecność Raimunda otwiera nowe możliwości przed naszym reprezentantem Aleksandrem Zniszczołem. 31-letni skoczek z Cieszyna znajduje się obecnie na 24. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, tracąc do wspomnianego Raimunda 11 punktów. Z wiadomych względów Niemiec swojego dorobku już nie poprawi, co przy dobrym występie Zniszczoła może zagwarantować awans w samej końcówce zmagań. W piątkowym konkursie indywidualnym Zniszczoł zajął dopiero 27 miejsce, co zdecydowanie nie dałoby mu szans na wyprzedzenie Niemca. W sobotnich zmaganiach drużynowych lądował on natomiast odpowiednio na 204 i 226 metrze. Widać więc gołym okiem, że rozbieżność między próbami polskiego skoczka jest dość duża, co na pewno nie ułatwi mu walki o wyższą lokatę w końcowej klasyfikacji sezonu 2024/2025.