Smutek w Planicy, ta wiadomość dotarła do Polaków przed konkursem. Adam Małysz miał łzy w oczach

To była znakomita postać polskiego sportu. Kiedy przeczytałem informację o śmierci u Stefana, to miałem łzy w oczach. To był naprawdę niesamowity człowiek, a do tego wybitny sportowiec. On zarażał sportem innych. To wielka strata. Wyrazy współczucia dla rodziny. Zresztą kondolencje już złożyłem Stefanowi

~ mówił Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, rozmowie z Interia Sport.