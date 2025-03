Polka zrewanżowała się medalistce igrzysk na jej terenie. 6:0 na start, kapitalny triumf

Katarzyna Kawa kontynuuje swoje tournee po Ameryce Północnej i Południowej. Najpierw Polka zagrała w dwóch turniejach na kortach twardych. Później pozostała jeszcze na chwilę w Meksyku, by rozpocząć tam sezon gry na mączce. Następnie udała się do Brazylii. Wczoraj wieczorem zainaugurowała drugie zmagania w miejscowości Vicaria. Tydzień temu impreza miała rangę ITF W50, w tym jest już większa - ITF W75. Reklama

Pierwszą przeciwniczką naszej tenisistki okazała się Carolina Alves. Reprezentantka gospodarzy plasuje się aktualnie na 264. miejscu w rankingu WTA, a więc o 45 pozycji niżej od zawodniczki z Krynicy-Zdroju. W przeszłości Brazylijka była już jednak notowana znacznie wyżej. Rekordową lokatę objęła we wrześniu 2022 roku. Wówczas była nawet 165. rakietą świata. Przed sześcioma laty Alves zdobyła brązowy medal igrzysk panamerykańskich w grze podwójnej w duecie z Luisą Stefani.

Co ciekawe, Carolina zmierzyła się z Katarzyną dotychczas tylko raz. Miało to miejsce w kwietniu 2021 roku, kiedy Polki rywalizowały z Brazylijkami w Bytomiu w ramach rozgrywek BJK Cup. Wówczas tenisistka z Ameryki Południowej wygrała pojedynek 6:3, 7:5. Tym razem Kawa miała idealną okazję, by zrewanżować się przeciwniczce za tamtą porażkę. Na dodatek mogła to zrobić w takim stylu, jak Alves - na ojczystej ziemi rywalki.

Katarzyna Kawa awansowała do drugiej rundy ITF W75 w Vacarii

Mecz rozpoczynał się od serwisu zawodniczki gospodarzy. To Brazylijka jako pierwsza miała piłkę na 1:0, ale ostatecznie to Polka jako pierwsza objęła prowadzenie, wykorzystując drugiego break pointa. Następnie Katarzyna potwierdziła przewagę i zrobiło się 2:0. Kolejny gem przy podaniu Caroliny wyglądał bardzo podobnie do tego inauguracyjnego. Znów to Alves mogła najpierw kończyć rozdanie. Po drugiej okazji na przełamanie mieliśmy jednak trzecie "oczko" dla Kawy. Problemy po stronie 28-latki nie ustępowały. W trakcie piątego gema prowadziła 40-0, miała w sumie cztery okazje na premierowego gema. Nawet to nie wystarczyło do tego, by Brazylijka otworzyła swój licznik w premierowej odsłonie. Ostatecznie nasza tenisistka zgarnęła premierową odsłonę pojedynku rezultatem 6:0. Reklama

Druga partia przebiegała już zupełnie inaczej. Najpierw Alves utrzymała swoje podanie, a później w końcu doczekała się premierowego przełamania na własne konto. Po kilku następnych minutach mogła już prowadzić... 4:0. Katarzyna wyszła jednak z opresji i rozpoczęła pogoń za przeciwniczką. Break w piątym gemie dawał nadzieję na wyrównanie po rozdaniu przy swoim serwisie. Kawa znów dała sobie wydrzeć podanie i zrobiło się 4:2 dla Caroliny. Później Polka zdołała jednak zniwelować stratę, a po przełamaniu w dziewiątym gemie serwowała nawet po zwycięstwo w meczu.

Pierwsze podejście okazało się nieudane. Przeciwniczka odrobiła stratę breaka, ale nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Kawie udało się zakończyć rywalizację jeszcze przed potencjalnym tie-breakiem. Na dziewięć ostatnich punktów, aż 8 trafiło na konto naszej reprezentantki. Udany rewanż stał się faktem. Zawodniczka z Krynicy-Zdroju triumfowała 6:0, 7:5 i awansowała do drugiej rundy ITF W75 w Vacarii, gdzie zagra z Rominą Ccuno lub Aurorą Zantedeschi. Niezależnie od ostatecznej rywalki, Kawa będzie faworytką do awansu do ćwierćfinału. Reklama

Katarzyna Kawa / AFP

