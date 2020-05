Iga Świątek: Co zrobię #Kiedy będzie normalnie?

Jedna z najlepszych tenisistek młodego pokolenia na świecie wzięła udział w naszej akcji #KiedyBedzieNormalnie. – Będę robić to, co dotychczas – ciężko pracować. Jak zostaną zniesione obostrzenia, na pewno będę więcej podróżować. Tego nie mogę się doczekać – mówi dla Interii Iga Świątek.

Tenisowy świat zamarł w połowie marca. Odwoływano turnieje za turniejem zaplanowane na najbliższy tydzień i na kolejne miesiące. Nie będzie w tym roku Wimbledonu, nie wiadomo co z Roland Garrosem. Ostatnia decyzja tenisowych władz - do 12 lipca nie mogą odbywać się zawody rangi ATP, WTA, ITF.

Iga Świątek jeszcze na początku marca była w Stanach Zjednoczonych. Przygotowywała się do prestiżowych turniejów w Indian Wells i Miami. Kiedy okazało się, że zostały odwołane, pospiesznie wróciła do domu. Nie grała w tenisa blisko dwa miesiące.

- Dobrze znoszę kwarantannę. Mam co robić. Piszę maturę i moja głowa jest cały czas czymś zajęta. Jestem jednak przyzwyczajona do tego, że każdy tydzień spędzam w innym miejscu. Dużo podróżuję. Na początku nie mogłam się z tym pogodzić, że większość czasu spędzam w domu, ale to też jest ogromny plus. Więcej czasu mogę spędzać z rodziną. Tego zazwyczaj mi brakowało - mówi młoda tenisistka. - Fajnie jest mieć bliskich w domu. Mogę teraz docenić, jak ważne jest ich wsparcie. - dodaje.

Dla zawodowej tenisistki wolny czas to rarytas. U Igi Świątek przerwa w turniejowym cyklu zbiegła się w czasie z przygotowaniem do matury, przesuniętej jednak w Polsce z maja na czerwiec. - Cieszę się, że mogę teraz w stu procentach skoncentrować się na nauce. Przez trzy lata mojej edukacji w liceum byłam w rozjazdach. Dobrze się złożyło, że przed maturą mam czas na naukę. Nie muszę skupiać się na turniejach, myśleć o tym jak odpocząć, zregenerować się przed kolejnym meczem - opowiada.