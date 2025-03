Dramat finalistki Wimbledonu w Miami. Koniec po niespełna 30 minutach

Podczas turnieju WTA 1000 w Miami doszło już do kilku niespodzianek z udziałem rozstawionych zawodniczek. W drugiej rundzie odpadły m.in. Jelena Rybakina i Emma Navarro , czyli tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu WTA. Z turniejem pożegnała się także jedna z dwóch rozstawionych Polek - Magdalena Fręch, która w czwartek przegrała z Eleną-Gabrielą Ruse.

Mimo dość znacznej różnicy w rankingu, przed starciem trudno było wskazać zdecydowaną faworytkę. Paolini wprawdzie jest szóstą rakietą świata, ale od początku sezonu nie zachwyca. Mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch nie zdołała jeszcze zanotować serii trzech zwycięstw z rzędu, nie zagrała jeszcze w żadnym tegorocznym ćwierćfinale. Jabeur z kolei docierała do ćwierćfinałów w Abu Zabi i Dosze, ale ostatnio w Indian Wells odpadła już po pierwszym meczu z Dajaną Jastremską.

Turniej WTA 1000 w Miami. Dramat Ons Jabeur

Serwująca jako pierwsza Paolini na początku meczu miała drobne problemy, bo rywalka zmusiła ją do bronienia break pointa. Włoszka wyszła jednak z opresji i obroniła podanie, a po chwili sama przełamała Tunezyjkę. Ta kilka minut później przegrywała już 0:3, ale nie odpuściła walki. Ponownie wypracowała break pointa, jednak znowu go nie wykorzystała. Swego dopięła przy kolejnym gemie serwisowym finalistki ubiegłorocznego Roland Garros i Wimbledonu, doprowadzając do stanu 3:4.