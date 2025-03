Sześć gemów z rzędu odmieniło mecz Fręch. Niżej notowana już czeka na Sabalenkę

Na czwartek przypadła inauguracja drugiej rundy WTA 1000 w Miami. Już w pierwszym meczu dnia na korcie numer 2 pojawiła się Magdalena Fręch, by rywalizować o awans do najlepszej "32" zmagań na Florydzie. Rywalką naszej tenisistki była kwalifikantka - Elena-Gabriela Ruse. Polka nieźle rozpoczęła spotkanie, prowadziła 4:2 30-0. Od tego momentu przegrała jednak sześć gemów z rzędu i sytuacja na korcie zupełnie się odmieniła. Ostatecznie to niżej notowana Rumunka triumfowała 6:4, 6:4. Teraz zmierzy się z Aryną Sabalenką lub Wiktorią Tomową.