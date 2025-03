Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora nie przestają zaskakiwać swoich fanów. Niedawno wszak odnieśli się do krążących na ich temat plotek, a przy okazji zapowiedzieli, że będą się od teraz znów częściej spotykać. Dawni prowadzący "Pytania na śniadanie" nie rzucili słów na wiatr, a w sieci pojawiło się kolejne nagranie z ich udziałem. Tym razem do akcji wkroczył ojciec dziecka Małgorzaty. Oto co się wydarzyło.