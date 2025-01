Przykre wyznanie Karoliny Pilarczyk. Spotykała się z tym samym, co Kwaśniewska

Pilarczyk jest bardzo świadoma tego, jak wygląda jej życie i że dla dzieci nie ma w nim miejsca. Musiałaby wtedy zrezygnować choćby z tego, co jest dla niej bardzo ważne, czyli z driftingu. To jest coś, na co pracowała przez lata, a opieka nad dzieckiem sprawia, że uprawianie takiego sportu mogłoby wiązać się z większymi ograniczeniami.