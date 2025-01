W niedzielę odbywał się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji, jak co roku, uczestniczyło wiele gwiazd, w tym również sportowcy. Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Natalia Bukowiecka przekazywali swoje fanty na aukcje i starali się dorzucić jak najwięcej do wspólnej puszki. Swoje zrobiła też Paulina Chylewska. Dziennikarka tuż przed południem wpadła z wizytą do Jurka Owsiaka. Miała jeden cel, a potem się nie hamowała.