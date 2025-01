Kontrowersyjny Rosjanin wróci do polskiej ligi? Wyrok w głośnej sprawie odebrał mu fortunę

Żużel. Grigorij Łaguta aż pięć lat na bezrobociu. Wróci do PGE Ekstraligi?

Kosztowało to starszego z Łagutów aż dwa lata zawieszenia. Przez wojnę stracił następne trzy. Łącznie spędził już pięć lat na bezrobociu. Patrząc na obecne zarobki zawodników, mógł stracić nawet około 10 milionów złotych. - Łagutowie są Rosjaninami, żaden z nich nie jest Polakiem w kwestii narodowości. Po prostu jeden ma polskie obywatelstwo i startuje. My, w Polsce, mamy różne standardy. Zawieszenie Rosjan to odpowiedzialność zbiorowa. Mnie wychowywano tak, że dnem moralnym jest karanie ludzi tylko za to, że należą do jakiegoś narodu - mówi nam Rufin Sokołowski, były prezes Unii Leszno.