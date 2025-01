Wyjaśniła się przyszłość Kasaiego. Weteran się nie wahał, nagła deklaracja

Noriaki Kasai to człowiek o prawdziwie końskim zdrowiu i żelaznej woli rywalizacji - Japończyk w wieku 52 lat wciąż bierze udział w kolejnych konkursach skoków narciarskich i odnosi pewne sukcesy, oczywiście relatywnie do swojego wieku. Legendarny zawodnik ostatnio spisał się w ojczyźnie podczas Pucharu Kontynentalnego na tyle dobrze, że z dużym prawdopodobieństwem niebawem znów zobaczymy go w Pucharze Świata. Sam weteran nie zostawia wątpliwości - chce śrubować rekordy.